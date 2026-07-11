Video| Sinabi ni Ayatollah Mirbagheri: Kung Iiwan ninyo ang Paghihiganti laban sa mga Kriminal, ang Buhay ng Lipunan ng Tao ay Malalagay sa Panganib

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Ayatollah Mirbagheri: Kung Iiwan ninyo ang Paghihiganti laban sa mga Kriminal, ang Buhay ng Lipunan ng Tao ay Malalagay sa Panganib.
"Kaugnay ng dugo ng martir na lider ng Rebolusyon at ng iba pang mahal na dugo na dumanak, dapat tayong kumilos sa dalawang yugto:
▪️Ang unang yugto ay ang paghihiganti (qisas); ibig sabihin, ang mga direktang sangkot o hindi direktang sangkot sa krimeng ito ay dapat maparusahan ng paghihiganti—walang alinlangan.
▪️Ang ikalawang yugto ay ang paghihiganti sa dugo (khun-khahi), na isang masalimuot at malawak na usapin.
"Tiyak na kailangan nating magkaroon ng isang sistema ng kakayahang ipatupad ang batas upang mapigilan ang terorismo at magkaroon ng kapangyarihang magsagawa ng paghihiganti. Ibig sabihin, dapat tayong maglabas ng hatol at maipatupad ito. Kung iiwan ninyo ang paghihiganti, ang buhay ng lipunan ng tao ay malalagay sa panganib (At sa paghihiganti ay may buhay para sa inyo, O mga may pang-unawa)."
#Dapat_Tayong_Bumangon
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