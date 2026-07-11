Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inihayag ni Trump ang Kanyang Testamento Dahil sa Takot sa Paghihiganti ng Iran.
Ang pinuno ng teroristang pamahalaan ng Amerika ay nagsalita sa New York Post tungkol sa kanyang takot na mapatay. Inangkin ni Trump na may plano ang Iran na patayin siya, at sinabi: "Nagbigay ako ng mga utos. Kung magtagumpay ang Iran sa pagpatay sa akin, bombahin ninyo sila nang may hindi pa naganap na tindi. Matagal na akong nasa kanilang listahan. Ito ang kinakaharap natin."
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