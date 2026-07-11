Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Reaksyon ng Kremlin sa Di-umano'y Pagbebenta ng S-400 ng Turkey; Inilarawan ang Isyu bilang "Lubhang Sensitibo".
Tumugon ang Kremlin sa mga ulat na ibinenta ng Turkey ang mga S-400 missile system nito sa isang bansa sa Gulpo, na inilarawan ang usapin bilang "lubhang sensitibo" at kinumpirma ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Ankara hinggil dito .
Susing Detalye:
· Pahayag ng Kremlin: "Masasabi ko lang na ang isyung ito ay lubhang sensitibo. Nagkaroon kami ng mga pakikipag-ugnayan sa panig ng Turkey hinggil dito, at ipagpapatuloy namin ang mga pakikipag-ugnayang iyon," sabi ni Kremlin Spokesman Dmitry Peskov sa isang briefing . Binigyang-diin niya na ang Moscow ang pinakikinggan hinggil sa isyu .
· Ulat ng Media: Ang pahayagang pro-gobyerno ng Turkey na Hurriyet ay nag-ulat na ang S-400 system na binili ng Turkey mula sa Russia noong 2017 ay naibenta na sa isang third party, na posibleng isang bansa sa Gulpo. Ang United Arab Emirates at Qatar ay binanggit bilang mga potensyal na mamimili .
· Konteksto: Ang hakbang na ito ay pinaniniwalaang bahagi ng pagsisikap ng Turkey na maibalik sa F-35 fighter jet program ng US, kung saan ito tinanggal matapos bilhin ang mga S-400 system mula sa Russia . Ang pagbebenta ng S-400, na nangangailangan ng pahintulot ng Russia dahil wala itong re-export license , ay tila isang paraan upang masiyahan ang Washington. Kasabay nito, sinabi ni US President Donald Trump na isasaalang-alang niyang muli ang pagbebenta ng F-35 sa Turkey, na binabanggit ang pag-alis ng mga parusa .
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