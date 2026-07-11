Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Asif Durrani: Ang Milyun-milyong Paglilibing sa Lider ng Iran ay Isang Pagkatalo ng Hegemonya ng Amerika | Ang Diskarte ng Iran sa Afghanistan ay Balanse.
Si Asif Durrani, ang dating embahador ng Pakistan sa Iran at dating espesyal na kinatawan para sa mga usapin ng Afghanistan, ay nagsagawa ng pagsusuri sa mga geopolitical na dimensyon ng makasaysayang kaganapang ito at ang mga implikasyon nito sa bagong kaayusan ng rehiyon.
Mula sa panig ng Afghanistan, si Mullah Baradar Sahib, ang deputy prime minister para sa ekonomiya ng gobyerno, at si Maulawi Muttaqi Sahib, ang foreign minister, ay lumahok. Gayundin, ang National Resistance Front ay lumahok, kung saan sina Ahmad Massoud at Ustad Mohaqiq ay dumalo. Ang isang balanse ay pinananatili ng Iran.
Ang diskarte ng Taliban ay hindi patungo sa inclusivity. Ito ay wala sa kanilang diksyunaryo, kaya tiyak na sila ay lubos na hindi komportable sa isyung ito, ngunit sa aking palagay, ang Iran ay nagpatibay ng isang balanseng diskarte, at sa aking palagay, iyon ang dapat na maging kaso.
Balitang Shiite ng Afghanistan — ABNA
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