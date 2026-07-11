Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hezbollah ng Iraq: Ang Epikong Paglilibing kay Imam Khamenei ay isang Referendum sa Iraq.
Ang Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah ng Iraq ay nagsabi:
"Ang magiting na bansa ng Iraq, sa makasaysayan at maringal na seremonya ng paglilibing sa aming Imam, ay walang iniwang pagdududa at pinatunayan na ito ay isang bansa ng paglaban at jihad. Ang milyun-milyong presensyang iyon ay, sa katotohanan, isang malaking referendum kung saan ang tunay na mga tao ng Iraq ay muling nagpahayag at nagbigay-diin sa kanilang suporta para sa Islamic resistance at sa banal na sandata nito. Hinihiling namin sa lahat ng mga lider ng pulitika at mga opisyal ng estado na igalang ang kagustuhan ng magiting na bansa ng Iraq—ang bansa ng paglaban at jihad—at mahigpit na umiwas sa pakikisama sa mga planong imperyalista o sa pag-align sa kanilang masasamang programa at layunin. Nagbabala rin kami na kung sila ay lumihis mula sa tamang landas, ang bansa ng Iraq ay magsasalita ng huling salita, at sa oras na iyon, ang pagsisisi ay hindi na makakatulong."
#Dapat_Tayong_Bumangon
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