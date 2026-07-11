Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ni Ayatollah Shobeiri Zanjani sa Seremonya ng Paggunita sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Qom.
Si Ayatollah Shobeiri Zanjani, isa sa mga kilalang marja' (awtoridad sa relihiyon) ng mga Shiite, ay dumalo sa seremonya ng paggunita sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa banal na lungsod ng Qom. Ang kanyang presensya ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga relihiyosong awtoridad sa pagpaparangal sa alaala ng martir na lider at sa kanilang paninindigan na ipagpatuloy ang kanyang landas.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment