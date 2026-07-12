Video| Ang Command and Control Center at MQ9 Drone Hangars sa US Prince Hassan Base sa Jordan ay Winasak

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Command and Control Center at MQ9 Drone Hangars sa US Prince Hassan Base sa Jordan ay Winasak.
Pahayag ng Public Relations ng IRGC:
🔹Sa pangalan ng Diyos, ang Mananakop ng mga Mapagmalupit.
"Labanan ninyo sila; parurusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga kamay, at sila'y kanyang hihiyain, at kayo'y tutulungan laban sa kanila, at pagagalingin niya ang mga dibdib ng mga mananampalataya."
🔹Ang kriminal na rehimeng Amerikano, sa pamamagitan ng pagpapataw ng kalooban nito sa Kaharian ng Oman, ay nagtangka kagabi na subukan muli ang dati nang nabigo, at sa pamamagitan ng pagpapakilos ng ilang sasakyang pandagat sa isang ilegal na ruta sa timog ng Strait of Hormuz, ay lumikha ng tensyon, na agad na napigilan ng mapagpasyang tugon ng naval forces.
🔹Ang mamamatay-batang hukbo ng Amerika, upang mabayaran ang pagkatalo na ito, ay nagsagawa ng aerial attack laban sa ilang mga base sa baybayin at mga telecommunication tower sa timog na baybayin. Gaya ng aming ipinangako, agad nilang natanggap ang kanilang matinding tugon sa kanilang pagsalakay.
🔹Ang magigiting na mandirigma ng aerospace ng IRGC ay naglunsad ng mga pag-atake sa mga base militar ng Amerika. Sa unang yugto ng tugon na ito, ang mga mahahalagang imprastraktura at pasilidad ng militar sa Prince Hassan Air Base sa Jordan ay tinarget, at ang command and control center ng base na ito at ang mga hangar ng MQ9 drones ay winasak gamit ang ilang ballistic missiles.
🔹Ang patuloy na pagsalakay ng taksil na Amerika ay haharap sa mas matinding tugon.
At ang tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, ang Makapangyarihan, ang Marunong.
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