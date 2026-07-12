Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagpapalaganap ng mensahe ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa media ng Amerika
Malawakang sinakop ng mga Amerikanong media kabilang ang CNN, ABC News, Associated Press, CBS News, at Fox News ang mensahe ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, ang Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko.
Isinulat ng CNN na ang Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon ay nagpasalamat sa pagdalo ng "sampu-sampung milyon" ng mga tao sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Iran at itinuring na ang paghihiganti sa dugo ng mga martir ay "kahilingan ng bansa" at "tiyak."
Nakatuon din ang ABC News sa pagbibigay-diin ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa paghihiganti sa dugo ng Pinunong Martir ng Iran.
Tinalakay ng Associated Press ang mensahe ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon kasabay ng mga tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington, ang negosasyon, at ang isyu ng Strait of Hormuz.
Binigyang-diin ng CBS News ang pangako ng paghihiganti sa dugo ng Pinunong Martir ng Iran.
Sinakop din ng Fox News ang mensaheng ito at binigyang-pansin ang pasasalamat ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa pagdalo ng sampu-sampung milyon ng mga tao sa seremonya ng libing.
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