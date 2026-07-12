Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtanggal sa isang guro mula sa Bosnia sa Luxembourg dahil sa pagsuporta sa Palestine
Ayon sa ulat ng ahensyang balita ng Anadolu, si Fatima Kurtić, isang guro mula sa Bosnia, ay tinanggal sa kanyang trabaho sa Luxembourg dahil sa kanyang pagsuporta sa Palestine at pagkokondena sa digmaan laban sa Gaza Strip.
Kurtić: Ang mga tao ay pinapatay at pinahihirapan, at bilang isang guro at isang tao, hindi ko kayang manahimik. Ang mga nagtatrabaho sa mga bata ay dapat maging makiramay sa pagdurusa ng iba.
Luxembourg – Ahensyang Balita ng Anadolu – Si Fatima Kurtić, isang guro mula sa Bosnia na naninirahan sa Luxembourg, ay tinanggal sa kanyang trabaho sa isa sa mga paaralan ng bansang ito dahil sa kanyang pagsuporta sa Palestine at pagkokondena sa digmaan laban sa Gaza Strip. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency, pagkatapos niyang maglabas ng mga post at mga kritikal na pahayag tungkol sa mga pag-atake ng Zionist regime sa Gaza, siya ay hinarap ng mga reklamo at malawakang panggigipit at sa huli ay tinanggal sa kanyang posisyon.
Si Kurtić, bilang tugon sa pagkilos na ito, ay nagsabi: "Ang mga tao ay pinapatay at pinahihirapan, at bilang isang guro at isang tao, hindi ko kayang manahimik. Ang mga nagtatrabaho sa mga bata ay dapat maging makiramay sa pagdurusa ng iba." Binigyang-diin ng guro mula sa Bosnia na ang kanyang pagtanggal ay isang pagtatangka na lumikha ng kapaligiran ng takot at katahimikan sa mga guro at mamamayang sumusuporta sa Palestine sa Europa. Hanggang Hulyo 12, 2026, ang mga opisyal ng edukasyon ng Luxembourg ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa insidenteng ito.
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