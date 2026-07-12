Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan ng 3 umiiral na ruta sa Strait of Hormuz
Asul na ruta: Ang bago at iminungkahing ruta ng Iran.
Pulang ruta: Ang lumang ruta (bago ang digmaan) na kasalukuyang hindi ginagamit dahil sa pag-aalala tungkol sa paglalagay ng mina.
Berde na ruta (Oman): Ang rutang dinadaanan ng ilang barko ngunit hindi angkop para sa biyaheng pabalik-balik.
Sa lalim ng tubig, ang tatlong ruta ay angkop para sa pagdaan ng malalaking barko at walang malaking pagkakaiba.
Ang pangunahing problema ng berdeng ruta ay ang pagiging makitid at mabato nito, na nagpapahirap sa maniobra ng mga barko at hindi pinapayagan ang sabay-sabay na pagdaan ng pabalik-balik. Dahil dito, ang rutang ito ay isang pansamantalang solusyon lamang at ang eksklusibong paggamit nito ay maaaring makabuluhang bawasan ang kapasidad sa pagdaan ng kipot.
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