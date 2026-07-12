Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tugon ng Sugo ng Iran sa Vatican sa liham ng Sugo ng Amerika na naka-address sa Papa
Matapos ang mensahe ni Pope Leo XIV tungkol sa pagbabawal sa paggamit ng mga sandatang nukleyar at ipinagbabawal, ang Sugo ng Amerika sa Vatican sa isang liham ay inakusahan ang Iran ng pagpapalaganap ng sandatang nukleyar.
Bilang tugon sa pagkilos na ito, si Dr. Mokhtari, Sugo ng Iran sa Vatican, sa pamamagitan ng pagpapadala ng opisyal na liham ay tinanggihan ang paratang na ito at itinuring ang Amerika bilang pangunahing salarin sa paggawa at pagpapalaganap ng mga sandata ng malawakang pagkawasak, pagpapalaganap ng karahasan at terorismo sa mundo.
Binigyang-diin din ng Sugo ng Iran na hindi dapat pahintulutan ang Amerika na sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa ay limitahan o alisin ang lehitimong karapatan ng mga bansa na mapakinabangan nang mapayapa ang teknolohiyang nukleyar.
Vatican – Ahensyang Balita ng ANSA – Matapos ang kamakailang mensahe ni Pope Leo XIV tungkol sa pagbabawal sa paggamit ng mga sandatang nukleyar at ipinagbabawal, ang Sugo ng Amerika sa Vatican sa isang liham na naka-address sa Papa ay inakusahan ang Iran ng pagpapalaganap ng sandatang nukleyar. Bilang tugon sa paratang na ito, si Dr. Mokhtari, Sugo ng Islamic Republic of Iran sa Vatican, sa pamamagitan ng pagpapadala ng opisyal na liham ay mariing tinanggihan ang paratang na ito at itinuring ang Amerika bilang pangunahing salarin sa paggawa at pagpapalaganap ng mga sandata ng malawakang pagkawasak, pagpapalaganap ng karahasan at terorismo sa mundo.
Binigyang-diin din ng Sugo ng Iran sa liham na ito na hindi dapat pahintulutan ang Amerika na sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa ay limitahan o alisin ang lehitimong karapatan ng mga bansa na mapakinabangan nang mapayapa ang teknolohiyang nukleyar. Ang pagpapalitan ng mga liham na ito ay ginagawa habang ang Vatican sa mga nakalipas na buwan ay kumuha ng mas aktibong posisyon sa mga isyu ng disarmament at internasyonal na alitan. Hanggang Hulyo 12, 2026, walang ibang reaksiyon mula sa opisina ng Papa o ng Embahada ng Amerika ang nailabas tungkol sa liham na ito.
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