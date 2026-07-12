Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sugad ng Iran sa Kenya: Ang tunay na banta kay Trump ay nasa Tel Aviv
Ang Sugad ng Islamic Republic of Iran sa Kenya, bilang tugon sa mga kamakailang paratang tungkol sa banta ng Iran laban kay Donald Trump, sa isang mensahe sa social network na X ay itinuring ang mga paratang na ito bilang gawa-gawa ng Zionist regime.
Sa mensaheng ito ay nakasaad: "Punong-puno ng Israel ang utak ni Trump na balak siyang patayin ng Iran; ngunit ang katotohanan ay ang Mossad ay may plano para kay Trump at alam din niya mismo ang bagay na ito. Ngayon si Trump ay nasa estado ng pagkabalisa, sapagkat ang tunay na banta ay nasa Tel Aviv."
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