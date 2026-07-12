Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pangalawang lumabag na sasakyang-dagat sa Strait of Hormuz ay tinamaan / Ang sentro ng pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga fighter jet at ang command and control center ng base na ito ay winasak
Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ay nagpahayag:
Bismillah al-Qasim al-Jabbarin
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
Faman i'tada 'alaykum fa'tadū 'alayhi bimithli ma i'tada 'alaykum
"Ang sinumang lumabag sa inyo, ay lumabag din kayo sa kanya ng tulad ng paglabag niya sa inyo."
Bilang tugon sa patuloy na pagsalakay ng mamamatay-batang hukbo ng Amerika sa mga baybaying base ng armadong pwersa ng Islamic Republic of Iran, bukod sa pagtama at pagpahinto sa pangalawang lumabag na sasakyang-dagat sa Strait of Hormuz, ang estratehikong US airbase sa Al-Udeid, Qatar ay tinarget ng mga ballistic missile sa ikalawang yugto ng operasyon ng pagganti, at ang sentro ng pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga fighter jet at ang command center ng kampong ito ay winasak.
Dapat malaman ng kaaway na Amerikano-Zionista na ang pagpapatuloy ng kanyang mga pagsalakay ay magdudulot ng mas matinding mga tugon.
Lumaban kayo upang kami ay lumaban.
Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
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