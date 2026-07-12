  1. Home
  2. serbisyo
  3. Amerika

Inihayag ng Amerika ang pagtatapos ng ikatlong yugto ng mga pag-atake at paglabag nito sa tigil-putukan laban sa Iran

12 Hulyo 2026 - 10:48
News ID: 1839034
Inihayag ng Amerika ang pagtatapos ng ikatlong yugto ng mga pag-atake at paglabag nito sa tigil-putukan laban sa Iran

Inihayag ng Amerika ang pagtatapos ng ikatlong yugto ng mga pag-atake at paglabag nito sa tigil-putukan laban sa Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng Amerika ang pagtatapos ng ikatlong yugto ng mga pag-atake at paglabag nito sa tigil-putukan laban sa Iran

Inihayag ng Central Command ng mga pwersang Amerikano sa rehiyon ng Gitnang Silangan na kilala bilang CENTCOM ang pagtatapos ng ikatlong yugto ng mga pag-atake at pagsalakay nito laban sa Iran sa kasalukuyang linggo.

Inangkin ng CENTCOM: Ang Central Command ng Estados Unidos, sa linggong ito noong Hulyo 11, ay tinapos ang ikatlong yugto ng mga pag-atake laban sa Iran at nanagot sa mga pwersang Iranian dahil sa pag-atake sa isa pang komersyal na barko sa Strait of Hormuz.

Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Inihayag ng Central Command ng mga pwersang Amerikano sa rehiyon ng Gitnang Silangan (CENTCOM) na tinapos nito ang ikatlong yugto ng mga pag-atake nito laban sa Iran sa kasalukuyang linggo. Inangkin ng CENTCOM na ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa bilang tugon sa pag-atake ng mga pwersang Iranian sa isa pang komersyal na barko sa Strait of Hormuz.

Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa habang ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nakalipas na linggo ay paulit-ulit na nilabag. Hanggang Hulyo 12, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito.

..........

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha