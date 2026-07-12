Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng Amerika ang pagtatapos ng ikatlong yugto ng mga pag-atake at paglabag nito sa tigil-putukan laban sa Iran
Inihayag ng Central Command ng mga pwersang Amerikano sa rehiyon ng Gitnang Silangan na kilala bilang CENTCOM ang pagtatapos ng ikatlong yugto ng mga pag-atake at pagsalakay nito laban sa Iran sa kasalukuyang linggo.
Inangkin ng CENTCOM: Ang Central Command ng Estados Unidos, sa linggong ito noong Hulyo 11, ay tinapos ang ikatlong yugto ng mga pag-atake laban sa Iran at nanagot sa mga pwersang Iranian dahil sa pag-atake sa isa pang komersyal na barko sa Strait of Hormuz.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Inihayag ng Central Command ng mga pwersang Amerikano sa rehiyon ng Gitnang Silangan (CENTCOM) na tinapos nito ang ikatlong yugto ng mga pag-atake nito laban sa Iran sa kasalukuyang linggo. Inangkin ng CENTCOM na ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa bilang tugon sa pag-atake ng mga pwersang Iranian sa isa pang komersyal na barko sa Strait of Hormuz.
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa habang ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nakalipas na linggo ay paulit-ulit na nilabag. Hanggang Hulyo 12, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito.
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