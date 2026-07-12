Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Qalibaf: Tapos na ang panahon ng mga unilateral na kasunduan; tinutupad ninyo ang inyong mga pangako o magbabayad kayo ng halaga ng hindi pagtupad
Isinulat ng Tagapagsalita ng Parlamento sa kanyang account sa social network na X: Tapos na ang panahon ng mga unilateral na kasunduan. Sinabi namin sa inyo: Tuparin ninyo ang inyong salita at mga pangako, kung hindi, kailangan ninyong bayaran ang halaga nito. Ngayon kailangan ninyong harapin ang katotohanan.
Inilathala rin ni Qalibaf ang bahagi ng ikalimang artikulo ng 14-na-artikulong memorandum na nagbibigay-diin sa pagbubukas ng Strait of Hormuz na may pagsunod sa "mga kaayusang Iranian," bilang kalakip ng kanyang tweet.
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