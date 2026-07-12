Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkakaroon ng maritime incident sa silangan ng Oman
Inihayag ng United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) na nakatanggap ito ng ulat tungkol sa isang maritime incident sa layong 9 nautical miles sa silangan ng baybayin ng Oman.
Muscat – United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) – Batay sa ulat na ito, isang container ship ang nasira sa insidenteng ito at nagkaroon ng malaking sunog dito. Kasunod ng insidenteng ito, ang lahat ng crew ng barko ay napilitang umalis dito at inilipat sa ligtas na lugar sa pamamagitan ng mga lifeboat. Kinumpirma ng mga military at security officials ng barko ang sitwasyong ito at nagsimula na ang imbestigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng insidente.
Ang insidenteng ito ay naganap habang ang military tensions sa rehiyon ng Persian Gulf at Arabian Sea ay tumaas sa mga nakalipas na linggo dahil sa paulit-ulit na mga sagupaan sa pagitan ng Iran at Amerika at mga pag-atake sa mga commercial vessels. Iminumungkahi ng ilang analysts na ang pangyayaring ito ay maaaring may kaugnayan din sa tensyonadong konteksto, bagama't wala pang grupo ang umako ng responsibilidad para rito.
Hanggang Hulyo 12, 2026, wala pang karagdagang impormasyon tungkol sa posibleng nasawi o pinsala mula sa pangyayaring ito ang nailabas, at inihayag ng UKMTO na ibibigay nito ang karagdagang detalye sa susunod.
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