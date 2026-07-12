Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Itinuring ng mamamahayag na malapit kay Trump na kahina-hinala ang salaysay ng pagkamatay ni Lindsey Graham!
Si Laura Loomer, mamamahayag na malapit kay Trump, sa muling pagpapalaganap ng larawan ng tweet ni Senador Graham na tumutukoy sa kanyang pisikal na pag-aalis, ay humiling ng imbestigasyon sa biglaang pagkamatay ng Republikanong senador na ito.
Isinulat ni Loomer na si Senador Graham ay nasa war zone ng Russia at Ukraine sa loob ng ilang araw at wala pang isang araw matapos bumalik mula sa paglalakbay sa Amerika, ang balita ng kanyang pagkamatay ay inihayag, at ang posibilidad ng pagkalason (biological assassination) ay dapat imbestigahan.
..........
328
Your Comment