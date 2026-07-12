Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Dr. Omar Suleiman, Amerikanong manunulat na Muslim, sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Lindsey Graham ay nagdala ng mga sipi mula sa kanya tungkol sa Gaza at sumulat:
Si Lindsey Graham ay namatay.
"Nasa tabi ako ng Israel. Gawin ninyo ang anumang kinakailangan..."
"Pantayin ninyo iyon sa lupa."
"Gawin ninyo sa Gaza ang ginawa namin sa Tokyo at Berlin."
Paalam, Lindsey. Umaasa ako na para sa mga pagkasirang tinulungan mong likhain sa Gaza, ikaw ay manatili sa pagkasira magpakailanman. Amin.
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