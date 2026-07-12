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Si Dr. Omar Suleiman, Amerikanong manunulat na Muslim, sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Lindsey Graham ay nagdala ng mga sipi mula sa kanya

12 Hulyo 2026 - 18:02
News ID: 1839210
Si Dr. Omar Suleiman, Amerikanong manunulat na Muslim, sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Lindsey Graham ay nagdala ng mga sipi mula sa kanya

Si Dr. Omar Suleiman, Amerikanong manunulat na Muslim, sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Lindsey Graham ay nagdala ng mga sipi mula sa kanya tungko.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Dr. Omar Suleiman, Amerikanong manunulat na Muslim, sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Lindsey Graham ay nagdala ng mga sipi mula sa kanya tungkol sa Gaza at sumulat:

Si Lindsey Graham ay namatay.

"Nasa tabi ako ng Israel. Gawin ninyo ang anumang kinakailangan..."

"Pantayin ninyo iyon sa lupa."

"Gawin ninyo sa Gaza ang ginawa namin sa Tokyo at Berlin."

Paalam, Lindsey. Umaasa ako na para sa mga pagkasirang tinulungan mong likhain sa Gaza, ikaw ay manatili sa pagkasira magpakailanman. Amin.

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