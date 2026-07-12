Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkabahala ni Reza Pahlavi sa pagkamatay ni "Uncle Lindsey"
Si Reza Pahlavi, anak ng takas na hari, ay nagpahayag ng kalungkutan sa pagkamatay ni Lindsey Graham, senador ng Republikano ng Amerika, sa isang mensahe.
Habang si Graham ay isa sa mga pangunahing tagasuporta ng military aggression sa teritoryo ng Iran, tinawag siya ni Pahlavi na kaibigan ng mamamayang Iran at tinukoy siya bilang Uncle Lindsey!
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