Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Netanyahu: Nagluluksa kami sa pagkawala ni Senador Graham
Punong Ministro ng Zionist regime: Sa aming huling pagpupulong, sinabi ko na "wala kaming mas mabuting kaibigan kaysa kay Lindsey". Nawalan ang Israel ng isa sa mga pinakamalaking kaibigan nito at nawalan ako ng isang mahal na kaibigan.
Occupied Jerusalem – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang mensahe, ay nagpaabot ng pakikiramay sa pagkamatay ni Lindsey Graham, senador ng Republikano ng Amerika, at inilarawan siya bilang "isa sa mga pinakamalaking kaibigan ng Israel." Si Netanyahu, sa pagtukoy sa kanyang kamakailang pagpupulong kay Graham, ay nagdiin na sa pulong na iyon ay sinabi niya sa kanya: "Wala kaming mas mabuting kaibigan kaysa kay Lindsey."
Si Lindsey Graham, na itinuturing na isa sa mga matatag na tagasuporta ng Zionist regime sa Kongreso ng Amerika, sa mga nakalipas na taon ay may mahalagang papel sa pagpasa ng mga pakete ng tulong militar sa Israel at pagdiin sa mga pamahalaan ng Amerika na harapin ang Iran. Hanggang Hulyo 12, 2026, wala pang karagdagang detalye tungkol sa sanhi ng pagkamatay o ang oras ng pagdaraos ng seremonya ng paggunita sa kanya ang nailabas.
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