Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagreact ang propesor ng Sultan Qaboos University sa pagkamatay ni Lindsey Graham
Si Dr. Hammoud al-Nufli, associate professor ng Sultan Qaboos University sa Oman, sa kanyang reaksyon sa balita ng pagkamatay ni Lindsey Graham, senador ng Amerika, ay inilarawan ang pangyayaring ito bilang "isang tanda ng banal na katarungan laban sa mga mapang-api."
Sa pagtukoy sa mga pagsuporta ni Graham sa digmaan sa Gaza at sa kanyang mga kamakailang posisyon laban sa Oman, sa isang mensahe ay binati niya ang pangyayaring ito sa mga mamamayan ng Gaza, mga malaya sa mundong Arabo, at mga tumututol sa Zionismo.
Inangkin din ni al-Nufli na ang mga nasa panig ni Graham ay haharap sa katulad na kapalaran.
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