Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kilalang sanggunian sa Pakistan: Ang dugo ng Pinunong Martir ay naging salik ng pagkakaisa ng Islamikong ummah
Si Ayatollah Hafiz Sayyid Riaz Hussain Najafi, isa sa mga kilalang sanggunian sa Pakistan, sa kanyang pagpupulong sa pinuno ng Cultural Center ng Islamic Republic of Iran sa Lahore, ay inilarawan ang Pinunong Martir bilang isang kilalang faqih at isang pambihirang pinuno.
Sinabi niya: Ang dugo ng Pinunong Martir ay nagpalakas sa pagkakaisa at pagdadamayan ng mamamayang Iran, ng Islamikong ummah, at ng mga naaapi sa mundo, at kung paanong ang dugo ni Aba Abdillah ay nagpasigla sa Islam, ang dugo ng Pinunong Martir ay nagpasigla rin sa diwa ng Islam, sa paaralan ng Shiism, at sa resistance front.
Ipinahayag din ni Ayatollah Najafi ang kanyang buong suporta sa Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, ang Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, at binigyang-diin ang pagpapanatili ng pagkakaisa ng Islamikong ummah.
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