Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktibistang Israeli: Ang paraan upang iligtas ang ekonomiya ng mundo ay ang pag-alis ng Amerika mula sa Kanlurang Asya
Si Alon Mizrahi, aktibistang media ng Israel, sa isang mensahe sa social network na X ay sumulat: "Ang Strait of Hormuz kasama ang Bab el-Mandeb ay dapat manatiling ganap na sarado sa lahat hanggang sa ang huling sundalong Amerikano ay umalis mula sa Kanlurang Asya."
Idinagdag niya: "Walang barko ang dapat dumaan sa mga daang ito at walang alternatibong ruta ang dapat maging aktibo; walang ibang solusyon sa krisis na ito."
Sa pagtatapos, hinimok ni Mizrahi ang mga bansa sa mundo na pilitin ang Amerika na umalis sa Kanlurang Asya upang mapanatili ang kanilang pang-ekonomiyang kaligtasan, at inangkin na kung hindi, "ang kasawian para sa lahat ay magpapatuloy nang walang hanggan."
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