Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salaysay ng mamamahayag ng France 24 mula sa seremonya ng libing ni Ayatollah Khamenei
Inilarawan ng mamamahayag ng network na France 24, sa kanyang panayam sa programang Democracy Now, ang seremonya ng libing ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Khamenei bilang "ang pinakamalaking pagtitipon" na kanyang nakita nang malapitan.
Sinabi niya: "Ang seremonyang ito ay isang pagpapakita ng pagkakaisa at pagsasakripisyo, at ang higit na nagpahanga sa akin ay ang pagdalo ng mga taong may iba't ibang pananaw at pinagmulan, na lahat ay nagtipon upang ihatid ang yumaong pinuno."
Paris – Ahensyang Balita ng France – Ang mamamahayag ng network na France 24, na bilang isa sa mga dayuhang mamamahayag ay malapit na sumaklaw sa seremonya ng libing ni Ayatollah Khamenei, sa kanyang panayam sa programang "Democracy Now" ay inilarawan ang pangyayaring ito bilang "ang pinakamalaking pagtitipon" na kanyang nasaksihan sa kanyang propesyonal na karera.
Sa pagtukoy sa pagdalo ng iba't ibang sektor ng mga tao na may iba't ibang pananaw at pinagmulan, tinasa niya ang seremonyang ito bilang isang pagpapakita ng pagkakaisa at pagsasakripisyo at sinabi: "Ang higit na nagpahanga sa akin ay ang pagdalo ng mga taong may iba't ibang panlasa at pananaw, na lahat ay nagtipon upang ihatid ang yumaong pinuno." Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang ang malawak na pag-cover ng mga dayuhang media sa seremonyang ito ay nagkaroon ng makabuluhang mga repleksyon sa espasyo ng media sa mundo. Hanggang Hulyo 12, 2026, ang mga salaysay na ito ay patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng mga analista at internasyonal na media.
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