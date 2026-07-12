Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdaraos ng simbolikong seremonya ng libing ng Pinunong Martir sa Kaduna, Nigeria
Isang simbolikong seremonya ng libing ng Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei ang idinaos sa lungsod ng Kaduna, Nigeria, na dinaluhan ng isang grupo ng mga Shiite at mga tagahanga.
Ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagdaraos ng ritwal ng pagluluksa, ay pinarangalan ang alaala at landas ng Pinunong Martir at muling nagpabago ng kanilang tipan sa kanyang mga adhikain.
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