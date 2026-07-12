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Aktibistang media ng Amerika: Ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi nagbago sa kapalaran ni Lindsey Graham

12 Hulyo 2026 - 18:27
News ID: 1839224
Aktibistang media ng Amerika: Ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi nagbago sa kapalaran ni Lindsey Graham

Aktibistang media ng Amerika: Ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi nagbago sa kapalaran ni Lindsey Graham.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktibistang media ng Amerika: Ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi nagbago sa kapalaran ni Lindsey Graham

Isang aktibistang media ng Amerika, bilang tugon sa pagkamatay ni Lindsey Graham, ay sumulat: "Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagbebenta ng kanyang kaluluwa para sa pera; ngunit wala sa kanyang kayamanan, kapangyarihan, at mga ari-arian ang maaari niyang dalhin."

Idinagdag niya: "Sa Araw ng Pagtutuos, ang tanging bagay na mahalaga ay ang nasa puso ng tao."

Sa dulo ay sumulat: "Ang paghatol sa kanya ay nasa Diyos, ngunit masasabi kong siya ngayon ay nasa lugar na nararapat sa kanya."

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