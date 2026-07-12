Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagpapalaganap ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir sa media ng Republic of Azerbaijan
Ang media ng Republic of Azerbaijan, sa pamamagitan ng paglalathala ng mga ulat, ay sumaklaw sa iba't ibang aspeto ng seremonya ng libing at paglilibing ng Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei.
Ang news site na "Okho Az," sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao, ay nag-ulat ng pagbabago ng ruta ng seremonya ng libing at paglipat ng dalisay na katawan sa pamamagitan ng helicopter sa lugar ng paglilibing.
Ang "Telegraph" ay nag-ulat din ng pagdalo ng higit sa isang milyong katao, kabilang ang mga pilgrim mula sa Pakistan at Lebanon, sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir sa Mashhad.
Ang site na "OperativMM" din, sa pagtukoy sa pagdalo ng mga pampulitikang personalidad, mga iskolar, at mga palaisip mula sa dose-dosenang mga bansa, ay inilarawan ang seremonyang ito bilang isa sa pinakamalawak na internasyonal na ritwal ng pagluluksa.
Baku – Ahensyang Balita ng Trend – Ang media ng Republic of Azerbaijan, sa pamamagitan ng paglalathala ng malawak na mga ulat, ay sumaklaw sa iba't ibang aspeto ng seremonya ng libing at paglilibing ng Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei. Ang news site na "Okho Az," sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao, ay nag-ulat ng pagbabago ng ruta ng seremonya ng libing at paglipat ng dalisay na katawan sa pamamagitan ng helicopter sa lugar ng paglilibing. Ang "Telegraph" ay nag-ulat din ng pagdalo ng higit sa isang milyong katao, kabilang ang mga pilgrim mula sa Pakistan at Lebanon, sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir sa Mashhad.
Ang site na "OperativMM" din, sa pagtukoy sa pagdalo ng mga pampulitikang personalidad, mga iskolar, at mga palaisip mula sa dose-dosenang mga bansa, ay inilarawan ang seremonyang ito bilang isa sa pinakamalawak na internasyonal na ritwal ng pagluluksa. Ang malawakang pagpapalaganap ng pangyayaring ito sa media ng Republic of Azerbaijan ay nagpapakita ng espesyal na katayuan ng Pinunong Martir sa rehiyon ng Caucasus at ng malalim na kultural at relihiyosong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Hanggang Hulyo 12, 2026, ang balitang pag-cover ng seremonyang ito sa media ng Azerbaijan ay nagpapatuloy.
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