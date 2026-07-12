Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mamamahayag mula sa Kenya: Ang kamakailang digmaan ay nagpakita ng kapangyarihan ng Iran sa mundo
Sa pagpupulong ng Kulturang Konsulado ng Islamic Republic of Iran sa Kenya kay Suleiman Yeri, tagapagbalita at mamamahayag ng KTN News network, binigyang-diin ang papel ng media sa pagpapalakas ng intercultural dialogue, pagharap sa media war, at pagpapaliwanag ng mga katotohanan sa rehiyon.
Si Suleiman Yeri, sa pagtukoy sa kamakailang digmaan, ay nagsabi: Ang digmaang ito ay nagpakita sa mundo ng katatagan at kapangyarihan ng Islamic Republic of Iran at pinatunayan na ang Iran ay hindi umaatras sa kanyang mga posisyon sa harap ng mga panggigipit.
Inilarawan din niya ang milyun-milyong pagdalo ng mga Iranian sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir bilang isang pambihirang pagpapakita ng pagkakaisa at katapatan ng mga tao, at sinabi na siya ay interesadong dumalo nang malapitan sa gayong seremonya.
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