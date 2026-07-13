Video| Panunuya ng Amerikanong Mamamahayag sa Pagpapaalam sa Isang Digmaang Senador na may Isang Bulaklak Lamang!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Panunuya ng Amerikanong Mamamahayag sa Pagpapaalam sa Isang Digmaang Senador na may Isang Bulaklak Lamang!
Isang Amerikanong mamamahayag, sa paghahambing ng maringal na seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon sa pagkamatay ng isang digmaang senador ng Amerika, ay naglabas ng isang video mula sa kanyang bahay at sumulat: "Ang Amerika ay may 350 milyong katao, ngunit ang tanging natanggap ng senador na ito ay isang maliit na palumpon ng mga bulaklak sa harap ng kanyang bahay."
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