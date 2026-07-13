Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ikalawang Anibersaryo ng Pagkamartir nina Muhammad Deif at Rafa'a Salameh.
Ngayon, ika-22 ng Tir 1405 (Hulyo 13, 2026), ay ang ikalawang anibersaryo ng pagkamartir nina Muhammad Deif, ang punong kumander ng Izz al-Din al-Qassam Brigades, at Rafa'a Salameh, ang kumander ng Khan Younis Brigade. Si Muhammad Deif, sa loob ng halos tatlong dekada, ay isa sa mga pinakatanyag na kumander ng militar ng Palestinian resistance at may mahalagang papel sa pagbuo ng istrukturang militar ng Qassam Brigades at sa pagpaplano ng Operation Al-Aqsa Flood.
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