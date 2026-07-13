Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-IRGC: Ang US Missile Base sa Kuwait ay Tinarget.
Ang Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay nag-ulat na ang mga mandirigma ng ground forces ng IRGC, sa ika-apat na yugto ng mga operasyon ng reciprocal action, ay naglunsad ng pag-atake sa US Army's ground-to-ground missile base sa Kuwait. Ayon sa pahayag, dalawang HIMARS missile launcher at ang kanilang mga imbakan ng missile sa base na ito ay winasak.
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