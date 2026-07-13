Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Bansang Europeo, Nais Itigil ang Kalakalan sa mga Settlement ng mga Zionist; Tatalakayin ng mga Foreign Minister ng EU ang Panukala.
Ayon sa mga diplomat at opisyal, tatalakayin ng mga foreign minister ng European Union sa Lunes ang posibilidad na ihinto ang kalakalan sa mga ilegal na settlement ng mga Zionist sa Kanlurang Pampang . Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng lumalaking panggigipit sa Europa upang kumilos laban sa patuloy na pagpapalawak ng Israel sa okupadong teritoryo, na malawakang itinuturing na labag sa internasyonal na batas .
Ang panukala ay dumarating sa gitna ng pagtaas ng internasyonal na pagkondena sa mga aktibidad ng settlement ng Israel, na nagpapalakas ng tensyon at sumisira sa anumang posibilidad ng isang mabubuhay na estadong Palestinian . Kamakailan lamang, inaprubahan ng gabinete ng seguridad ng Israel ang pagtatatag ng 19 na bagong settlement sa Kanlurang Pampang, na nagdadala sa kabuuang bilang ng mga settlement na na-legalize o naaprubahan sa nakalipas na tatlong taon sa 69 . Ang desisyong ito ay matinding kinondena ng Palestinian Foreign Ministry at ng iba't ibang bansa sa buong mundo .
Kung magpapatuloy ang panukala, ito ay magiging isang mahalagang hakbang ng EU upang ipatupad ang isang mas matigas na linya laban sa mga patakaran ng Israel sa okupadong mga teritoryo, at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pang-ekonomiya at pampulitikang relasyon sa pagitan ng Europa at Israel.
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