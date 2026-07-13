Video| Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas: Walang Alinlangan na ang Memorandum of Understanding ay Pumasok na sa Yugto ng Krisis

Tagapagsalita ng Ministri ng Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas: Walang Alinlangan na ang Memorandum of Understanding ay Pumasok na sa Yugto ng Krisis.
"Ang mga Amerikano ay naging labis na hindi mapagpasensya sa kanilang paglabag sa kasunduan na hindi nila pinahintulutan ang isang buwang panahon ng mga pangako ng Iran tungkol sa Strait of Hormuz na matapos. Hangga't ang kabilang panig ay lumalabag sa mga pangako nito, hindi rin kami susunod sa memorandum of understanding."
...........
328
Your Comment