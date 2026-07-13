Video| Pagpaparangal ng Kinatawan ng Lider ng Rebolusyon sa Isang Kabataang Iraqi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagpaparangal ng Kinatawan ng Lider ng Rebolusyon sa Isang Kabataang Iraqi.
Si Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini, ang kinatawan ng Lider ng Rebolusyon sa Iraq, ay nagbigay-pugay sa isang kabataan mula sa Tel Afar na, sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Iran, ay tumakbo sa tabi ng sasakyang nagdadala ng banal na katawan at inihagis ang kanyang sando bilang pagpapakita ng kanyang debosyon at paghahanap ng pagpapala. Ang kilos na ito, na nagkaroon ng malawak na pagpapakita sa media at social media, ay sinamahan ng pagpaparangal ng kinatawan ng Lider ng Rebolusyon sa kabataang ito.
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