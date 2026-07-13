Video| Sinabi ni George Galloway: Si Lindsey Graham ang Responsable sa Pagdanak ng Dugo ng Milyun-milyong Tao

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni George Galloway: Si Lindsey Graham ang Responsable sa Pagdanak ng Dugo ng Milyun-milyong Tao.
Ang politikong Ingles na si George Galloway ay pumuna sa mga paninindigan ni Lindsey Graham, na nagsasabing siya, sa pamamagitan ng pag-angkin na may mga sandata ng malawakang pagkawasak sa Iraq, ay naglatag ng pundasyon para sa isang digmaan na nagresulta sa pagkamatay ng milyun-milyong tao. Idinagdag ni Galloway na si Graham, sa pamamagitan ng pag-uulit ng parehong pamamaraan, ay may papel sa pagbibigay-katwiran sa pag-atake ng Amerika at ng rehimeng Zionist sa Iran at sa mga makataong bunga nito.
...........
328
Your Comment