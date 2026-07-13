Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-CNN: Ang Digmaan sa Iran ay Malubhang Nagbawas sa mga Arsenal ng Amerika.
Iniulat ng CNN, na binanggit ang mga eksperto, na ang patuloy na labanan sa Iran ay maaaring makabuluhang bawasan ang mga estratehikong arsenal ng Amerika at makaapekto sa kakayahan ng militar ng Washington na harapin ang mga hinaharap na krisis, lalo na sa rehiyon ng Indo-Pacific at East Asia. Batay sa pagtatasa ng CSIS think tank, sa pagtatapos ng malawakang labanan, hindi bababa sa kalahati ng mga interceptor missile ng THAAD system, halos kalahati ng mga Patriot interceptor missile, at halos 30 porsyento ng Tomahawk cruise missiles ng Amerika ang naubos na.
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