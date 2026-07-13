Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kakulangan ng Moske sa Marseille; Ang mga Muslim ay Nagdarasal sa mga Lansangan.
Ang lungsod ng Marseille, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa France na may humigit-kumulang 300,000 Muslim, ay nahaharap sa matinding kakulangan ng mga moske at espasyo para sa pagsamba—na ang maraming sumasamba ay napipilitang magsagawa ng kanilang mga panalangin sa mga lansangan, parke, at pampublikong lugar, lalo na sa mga okasyon tulad ng Eid al-Fitr. Sinasabi ng mga Islamic association sa lungsod na ang mahigpit na batas ng France, kabilang ang mga paghihigpit sa pagpopondo ng mga moske, ay nagpapahirap sa pagtatayo ng mga sentro ng pagsamba at inilalagay ang pinansiyal na pasanin sa mga Muslim mismo. Binibigyang-diin ng mga aktibistang Muslim na ang mga moske ay hindi lamang mga lugar ng pagsamba; maaari rin silang magsilbing mga kultural at panlipunang sentro na may mahalagang papel sa pagbabawas ng mga panlipunang problema at pagsuporta sa mga kabataan sa mga maralitang lugar.
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