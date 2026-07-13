Video| Kinondena ng mga Druze sa Timog Syria ang mga Agresibong Aksyon ng Hukbong Israeli

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kinondena ng mga Druze sa Timog Syria ang mga Agresibong Aksyon ng Hukbong Israeli.
Ang mga residente ng border town ng Hadar sa kanayunan ng Quneitra, Syria, ay naglabas ng isang pahayag na kinokondena ang mga kamakailang pagsalakay ng hukbong Israeli sa mga tahanan at ang mga paghihigpit na ipinataw laban sa mga magsasaka, na tinawag itong isang banta sa seguridad at kabuhayan ng mga tao. Binigyang-diin nila na ang mga armas na nasa kamay ng mga kabataan ay para lamang sa personal na depensa, at na sila ay handang ibigay ang mga ito kung ang kinakailangang garantiya ay matatanggap mula sa gobyerno ng Syria. Nagbabala rin ang mga Druze ng Hadar na kung ang mga pagsalakay ay mauulit, gagamitin nila ang kanilang lehitimong karapatan na ipagtanggol ang kanilang mga tahanan at ari-arian.
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