Hinatulan at Ikiniit ng Gobyerno ng Bahrain ang Dalawang Kabataan dahil sa Pakikilahok sa Pagluluksa para kay Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayap

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hinatulan at Ikiniit ng Gobyerno ng Bahrain ang Dalawang Kabataan dahil sa Pakikilahok sa Pagluluksa para kay Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Inihatol ng rehimeng Bahraini ang dalawang kabataang lalaki sa pagkabilanggo dahil sa kanilang pakikilahok sa mga seremonya ng pagluluksa para kay Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Ashura . Ang mga kabataan, na ang mga pangalan ay inisyal na "M.A." at "A.A.," ay nahatulan ng "paglahok sa isang hindi awtorisadong pagtitipon" at "pagpapakita ng mga simbolo na sumasalungat sa mga halaga ng lipunan" . Ang kanilang sentensya ay mula sa anim na buwan hanggang isang taon sa bilangguan .
Ang desisyon ay naganap matapos ang isang mapagpahirap na kampanya ng mga awtoridad ng Bahrain laban sa mga relihiyosong kalayaan, lalo na laban sa pamayanang Shiite, na bumubuo sa mayorya ng populasyon ngunit nananatiling marginalized at nadidiskrimina . Ang mga internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao ay paulit-ulit na kinondena ang Bahrain para sa pang-aabuso nito sa mga batas laban sa terorismo at pambansang seguridad upang supilin ang anumang anyo ng pampulitika o relihiyosong pagpapahayag na hindi sumasang-ayon sa rehimen .
Ang pag-aresto sa mga kabataang ito ay ang pinakabagong pag-unlad sa isang matagal nang pattern ng panunupil laban sa mga Shiite sa Bahrain, kung saan ang pagsasagawa ng mga relihiyosong ritwal, kahit na sa pribado, ay maaaring humantong sa pag-uusig . Ang paghatol ay nagtaas ng malawakang pagkondena mula sa mga grupo ng karapatang pantao at mga aktibistang panrelihiyon, na nagsasabing ang naturang mga hakbang ay nagpapakita ng paghamak ng rehimen sa mga pangunahing kalayaan at sa pagkakaiba-iba ng relihiyon ng sarili nitong lipunan .
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