Video| Sandali ng Paglulunsad ng mga Strategic Missiles ng Iran Bilang Tugon sa Pagsalakay ng Amerika

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sandali ng Paglulunsad ng mga Strategic Missiles ng Iran Bilang Tugon sa Pagsalakay ng Amerika.
Ang mga larawan ng paglulunsad ng mga missile na "Qadr," "Emad," "Kheibar Shekan," at "Zolfaghar" sa panahon ng missile response operation ng Iran sa pagsalakay ng hukbong Amerika kaninang madaling-araw ay inilabas na. Ang video na ito ay nagpapakita ng bahagi ng mga sandali ng operasyon at ang paglulunsad ng mga strategic missiles ng Iran patungo sa mga itinalagang target.
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