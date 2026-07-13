Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dahil sa Takot sa Tugon ng Ansarallah; Malawakang Pagsasara ng mga Paliparan sa Saudi Arabia.
Dahil sa mga nagbabantang tugon ng hukbong Yemeni na maglalayon sa mga kritikal na imprastraktura, ang Riyadh at ang mga kaugnay na puwersa nito, dahil sa takot sa mga pag-atake ng missile at drone ng Ansarallah, ay ganap na isinara ang lahat ng mga paliparan sa mga lugar na nasa ilalim ng kanilang kontrol hanggang sa karagdagang abiso, na nagtutulak sa rehiyon sa isang bagong yugto ng krisis militar.
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