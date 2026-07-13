Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Gobyerno ng Yemen: Ang Saudi Arabia ay Responsable sa mga Bunga ng Pag-atake sa Sana'a Airport.
Si Omar al-Bukhaiti, ang tagapagsalita ng gobyerno ng "Pagbabago at Pagbangon" ng Yemen, ay nag-angkin na ang airstrike ng Saudi-led coalition sa Sana'a International Airport ay naglalayong pigilan ang paglapag ng isang Iranian civilian aircraft na may dalang delegasyon ng Yemen na lumahok sa seremonya ng paglilibing sa katawan ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Inilarawan niya ang pag-atake bilang isang tahasang paglabag sa internasyonal na batas, at sa pagdeklara ng Saudi Arabia na responsable sa mga bunga nito, binigyang-diin niya na ang mga tao ng Yemen ay hindi aatras sa kanilang pagsisikap na basagin ang pagkubkob at mapanatili ang kanilang soberanya at kalayaan sa paggalaw sa kanilang mga paliparan.
...........
328
Your Comment