Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Khatam al-Anbiya Headquarters: Gagawin Namin ang Mapagpasyang Pagkilos Laban sa Anumang Panghihimasok ng Amerika sa Strait of Hormuz.
Ang tagapagsalita ng Khatam al-Anbiya Headquarters ay nagdeklara na ang Islamic Republic of Iran ay hindi papayag sa anumang anyo ng pakikialam ng hukbong Amerikano sa Strait of Hormuz, at magsasagawa ng mapagpasyang aksyon laban sa anumang paglikha ng kawalan ng seguridad o pag-abala sa paggalaw ng mga komersyal na barko at tanker sa labas ng itinalagang mga ruta at walang pahintulot mula sa armadong pwersa. Nagbabala rin siya sa mga bansa sa rehiyon na ang anumang kooperasyon o logistical support para sa hukbong Amerikano ay ituturing na isang aksyon laban sa soberanya at pambansang seguridad ng Iran, at na kung ang digmaan ay lumawak, ang pananagutan para sa mga bunga at kawalan ng seguridad sa rehiyon ay nakasalalay sa Amerika at sa mga tagasuporta nito.
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