Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-10 Milyong Tao ang Dumalo sa Paglilibing sa Martir na Lider sa Najaf at Karbala.
Inihayag ng Media Center ng Popular Mobilization Forces ng Iraq na ang seremonya ng paglilibing kay Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ay isang malaki at pambihirang kaganapan sa kasaysayan ng Iraq, na tumagal ng 35 oras mula sa pagtanggap sa kanyang katawan sa Najaf Airport hanggang sa pagtatapos ng seremonya ng pagpapaalam. Ayon sa ulat, humigit-kumulang 10 milyong katao ang dumalo sa seremonya sa Najaf at Karbala, at mahigit 4,300 Iraqi at dayuhang mamamahayag ang sumaklaw sa kaganapan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment