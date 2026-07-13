Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Opisyal ng Lebanon: Ang Bagong Kasunduan sa Israel ay Walang Legal na Bisa.
Si Bassam al-Hashem, sa isang panayam sa news outlet na Al-Ahd, ay nagbigay-diin na ang "framework agreement" ay walang legal na bisa hangga't hindi ito naaprubahan ng Council of Ministers at ng Parliament ng Lebanon, at na sa harap ng mga umiiral na internasyonal na dokumento, walang pangangailangan na bumuo ng isang bagong kasunduan. Pinuna niya ang ilang probisyon ng kasunduan, na tinawag itong salungat sa pambansang soberanya ng Lebanon, at nagbabala na ang anumang pagtatangka na harapin ng hukbong Lebanese ang paglaban ay magbabanta sa pambansang pagkakaisa at panloob na katatagan ng bansa.
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