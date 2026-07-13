Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inilagay ng Britain ang IRGC sa Listahan ng mga Tinaguriang Teroristang Organisasyon.
Ang gobyerno ng Britain, bilang bahagi ng patuloy nitong mga anti-Iranian na hakbang, ay inilagay ang pangalan ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sa tinaguriang listahan ng mga teroristang organisasyon. Iniulat ng Sky News na ang London ay opisyal na gumawa ng desisyong ito, na tinitingnan bilang bahagi ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Britain.
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