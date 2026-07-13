Video| Tagapagbalita ng Arabong Network: Ang mga Arabong Bansa ay Dapat Tanggapin ang mga Bunga ng Pagsuporta sa Pag-atake sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagbalita ng Arabong Network: Ang mga Arabong Bansa ay Dapat Tanggapin ang mga Bunga ng Pagsuporta sa Pag-atake sa Iran.
Isang tagapagbalita ng isang Arabong network, sa pagpuna sa suporta ng ilang mga bansa sa rehiyon para sa mga pag-atake laban sa Iran, ay nagsabi: "Kapag ang pag-atake sa Iran ay isinagawa sa suporta ng ilang mga Arabong bansa, hindi maaaring asahan ng Tehran na igagalang ang karapatan ng pagiging kapitbahay. Ang mga bansang may papel sa mga aksyong ito ay dapat tanggapin ang responsibilidad at ang mga bunga ng kanilang desisyon.
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