Video| Mga Airstrike sa Sana'a International Airport

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Airstrike sa Sana'a International Airport.
Iniulat ng mga media ng Yemen ang mga airstrike sa Sana'a International Airport, na nagsasabing ang mga runway ng paliparan ay tinarget. Ang media na kaakibat ng Ansarallah ay nag-ulat din na ang mga pag-atakeng ito ay naglalayon sa mga runway ng Sana'a airport, at wala pang karagdagang mga detalye tungkol sa posibleng pinsala ang nailabas.
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