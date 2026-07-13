Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pahayag ni Trump: Poprotektahan ng Amerika ang Strait of Hormuz, Ngunit Bilang Kapalit, 20 Porsyento ng Lahat ng Kargamento na Dadaan sa Rutang Ito ay Mapupunta sa Amin.
Ang Pangulo ng Amerika ay nag-claim sa Truth Social:
🔹Ang Strait of Hormuz ay bukas, at ito ay mananatiling bukas, mayroon man o walang Iran.
🔹Muli naming ipatutupad ang pagkubkob sa Iran; isang pagkubkob na tinawag nang ganito dahil ito ay humahadlang lamang sa pagpasok o paglabas ng mga barko ng Iran o ng mga kliyente nito. Ang lahat ng ibang mga bansa ay maaaring malayang gumamit ng kipot.
🔹Mula sa sandaling ito, ang Estados Unidos ay kikilalanin bilang ang "Tagapangalaga ng Strait of Hormuz." Ngunit batay sa prinsipyo ng pagiging patas, para sa misyong ito at sa pagtiyak ng seguridad ng napaka-tense na bahagi ng mundo, ang lahat ng gastos nito ay dapat mabayaran.
🔹Para sa layuning ito, 20 porsyento ng halaga ng lahat ng dumadaang kargamento ang kukunin bilang bayad para sa misyong ito.
🔹Ang proseso ng pagpapatupad ng planong ito at ang pagbuo ng mekanismo nito ay magsisimula kaagad.
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