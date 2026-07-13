Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagtatalo sa Loob ng Koalisyon ni Netanyahu; Inihayag ni "Shas" ang Posibilidad na Suportahan ang Karibal ng Punong Ministro.
Si Yitzhak Yosef, ang pinuno ng Talmudic at ekstremistang kilusang "Shas," ay inakusahan si Benjamin Netanyahu ng panlilinlang sa kanyang partido sa usapin ng batas ng conscription, at inihayag ang posibilidad na suportahan ng "Shas" si Gadi Eisenkot sa susunod na halalan. Si Eisenkot naman, sa pagtanggi sa anumang konsesyon sa usapin ng mandatoryong serbisyo, ay nagdiin na siya ay handang makipagtulungan sa pulitika lamang kung ang prinsipyo ng conscription para sa lahat ng sektor ay tatanggapin. Ang hindi pagkakasundo tungkol sa exemption ng mga seminary students mula sa military service ay naging isa sa pinakamahalagang hamon ng naghaharing koalisyon ng rehimeng Zionist.
...........
328
Your Comment